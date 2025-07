Organisator der Ulmer Tuner-Treffen: „Wir sind nicht die Verlierer des Abends“

Rund 500 Polizisten sollen am Wochenende in und rund um Ulm im Einsatz gewesen sein, um die Allgemeinverfügung der Stadt und damit das Verbot von Treffen der Tuner- und Poser-Szene durchzusetzen. Auto-Liebhaber aus der Region, aber auch aus Frankreich und Beglien hatten im Netz dazu aufgerufen, die Stadt „übernehmen“ zu wollen. Vom massiven Aufgebot der Polizei waren sie „sehr überrascht“, berichtet einer, der aus der Szene kommt und an der Organisation des Treffens beteiligt war. Als „Verlierer des Abends“ sehen sie sich nicht.

