Turner des TSV Pfuhl zahlen wie erwartet Lehrgeld

Es war klar, dass die Bundesliga-Turner des TSV Pfuhl im Auftaktduell der neuen Saison vor eigenem Publikum gegen den deutschen Meister KTSV Straubenhardt völlig chancenlos sein würden. Es war auch klar, dass die Niederlage der Pfuhler gegen einen mit mehreren Olympiateilnehmern angereisten Gegner sehr deutlich ausfallen würde. Somit war am Samstagabend eigentlich niemand in der Halle über das Endresultat von 10:85 verwundert oder gar enttäuscht. Die jungen Kerle des TSV Pfuhl gaben ihr Bestes, sie haben mit Sicherheit etwas gelernt und Erfahrung gesammelt. Darauf kommt es in dieser Saison für sie vor allem an.

Turner des TSV Pfuhl chancenlos

Die Gäste aus Straubenhardt gewannen die Gesamtwertungen an allen Geräten. Am höchsten fiel ihr Erfolg am Boden mit 16:0 aus, am geringsten am Reck mit 14:4, wobei Robert Tvorogal gegen Nationalturner Nils Dunkel die vier Punkte für Pfuhl holte. Jeweils drei Zähler holten in ihren Duellen der litauische TSV-Neuzugang Gytis Chasazyrovas am Pferd gegen Timm Sauter sowie Tom Meier am Barren gegen Yannick Kessler. Vor allem für Meier war dies ein großartiger Erfolg. Chasazyrovas zeigte während des gesamten Wettkampfs noch etwas Nerven und spielte sein auf jeden Fall vorhandenes Können nur teilweise aus. So verzeichnete er am Boden zwei Stürze und stieg auch bei der Pferdübung ab. Er hatte aber Glück, dass Timm Sauter ebenfalls das Gerät verlassen musste und weitere kleine Schwächen zeigte.

Am Barren hielt sich der Pfuhler Simon Häußler gegen Nationalturner Nils Dunkel sehr gut und überließ diesem nur einen 2:0-Sieg, Tom Meier war sogar erfolgreich.

Insgesamt haben die Gastgeber inklusive des recht erfahrenen Sven Wolfgang und Senior Robert Tvorogal jedoch das erwartete Lehrgeld bezahlt. Eine Niederlage gegen das Straubenhardter Starensemble, bei dem Illia Kovtun mit 26 Punkten der erfolgreichste Turner war, ist selbst in dieser Höhe aber natürlich keine Schande.

Zwei Pfuhler turnen für Wetzgau

Interessant war am ersten Wettkampftag der Bundesliga noch: Der bisherige Topmann der Pfuhler, Alexander Kunz, feierte zwar mit seinem neuen Verein TV Wetzgau einen 34:32-Sieg gegen die TG Saar, blieb aber mit zwei Punkten bei fünf Einsätzen klar unter seinen Möglichkeiten. Einen Einsatz hatte bei Wetzgau auch der Ex-Pfuhler Florian Reindl, er holte aber am Boden keine Punkte.