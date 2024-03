13-Jährige aus Tuttlingen vermisst: Mädchen wird am Flughafen aufgegriffen

Das Mädchen war in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht und galt jetzt als vermisst. Laut Polizei war sie über Ulm nach Frankfurt gereist. Dort wurde sie am Flughafen aufgegriffen.

Eine 13-Jährige aus Tuttlingen galt mehrere Tage als vermisst. Nach Polizeiangaben war das Mädchen in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, verließ diese aber. Anderen Jugendlichen teilte sie mit, dass sie "ein paar Tage weg möchte".

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben hätten, soll sich das Mädchen von Tuttlingen zunächst nach Basel und im Anschluss daran nach Ulm begeben haben. Mit dem Zug sei das minderjährige Kind von Ulm weiter nach Frankfurt am Main gefahren. Am dortigen Flughafen wurde die 13-Jährige dann aufgegriffen und anschließend in die Obhut des Jugendamts überstellt. Aufgrund des jungen Alters des Kindes war eine Gefährung nicht auszuschließen gewesen, so die Polizei. (AZ)