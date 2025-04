Bewährungsstrafe nach versuchtem Tankstellen-Raub: „Es war eine Lektion für mich“

Die Handschellen an einem Bauchgurt gefesselt, wird der Angeklagte in den Gerichtssaal geführt. Seit Juli sitzt der 43 Jahre alte G. in Untersuchungshaft. Und er wirkt gebrochen. Der Blick geht auf die Tischplatte und am Körper ist keine Bewegung zu sehen, als die Plädoyers der Staatsanwältin, des Nebenklagevertreters, der Verteidigerin und des Verteidigers gehalten werden. Seine Rechtsanwältin erklärt dieses Verhalten in ihrem Plädoyer damit, dass sich der Angeklagte für seine Tat schämt.

