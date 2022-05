Reh getötet und Kopf abgeschnitten: Polizei ermittelt wegen Wilderei

Im Kreis Göppingen machen Zeugen einen grausigen Fund: Einem Reh wurde der Kopf abgeschnitten und der Körper in einem Gebüsch zurückgelassen.

Ein Unbekannter hat ein Reh erlegt und dem Tier den Kopf abgeschnitten. Den Körper fanden Zeugen in einem Gebüsch in der Köhlerstraße in Uhingen-Baiereck (Kreis Göppingen), wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Zeugen informierten den zuständigen Jagdausübungsberechtigten, der daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattete. Vermutlich von Montag auf Dienstag erlegte der Unbekannte das Reh und schnitt ihm den Kopf ab.

Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, denen Verdächtiges von Montag auf Dienstag in der Köhlerstraße aufgefallen ist. (AZ/dpa)