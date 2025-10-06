Fünf Männer gehen mit Axt, Schrauberzieher und Radmutterschlüssel aufeinander los

Zu einer Schlägerei zwischen fünf Männern ist es am Samstag, gegen 16 Uhr, in der Bleichereistraße in Uhingen im Kreis Göppingen gekommen. Zum Einsatz kamen dabei unter anderem eine Axt, ein Schraubenzieher sowie ein Radmutterschlüssel. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit mehreren Streifen aus, nachdem ein Anrufer die Schlägerei bei einem Supermarkt gemeldet hatte. Drei Angreifer sollen mit einer Axt, einem Schraubenzieher sowie einem Radmutternschlüssel bewaffnet ihre Kontrahenten attackiert haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei trennten Zeugen die zwei Parteien voneinander und beendeten so die Schlägerei.

Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen die drei bewaffneten Angreifer im Alter von 43, 46 und 34 Jahren zwei Geschädigte angegriffen haben. Die beiden Geschädigten im Alter von 46 und 50 Jahren sowie der 43-jährige Beschuldigte erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken.

Die Beamten stellten die Axt sicher. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07161/9381-0. (AZ)