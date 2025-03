Sturz ohne Helm: Radfahrer erleidet schwere Verletzungen am Kopf

Bei einem Sturz ohne Helm hat ein 68 Jahre alter Radfahrer am Montag in Uhingen (Kreis Göppingen) schwere Verletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 68-Jährige fuhr nach Polizeiangaben mit seinem Pedelec in der Alte Holzhäuser Straße. Kurz vor 16.45 Uhr streifte er mit dem Lenker eine Hecke. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Mit dem Kopf schlug der Senior auf dem Asphalt auf. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. An dem Fahrrad entstand geringer Schaden.