Tödlicher Arbeitsunfall: 55-Jähriger von tonnenschwerem Presswerkzeug erdrückt

Bei einem Unfall am Montag auf einem Betriebsgelände in Uhingen im Kreis Göppingen ist ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unglücksort.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der Mann gegen 6.15 Uhr damit beschäftigt, ein tonnenschweres Presswerkzeug mittels eines Deckenlaufkranes zu transportieren. Nachdem der Anlagenführer das Teil abgesetzt und die Seile von den Ösen des Werkzeuges gelöst hatte, ließ der Arbeiter die Seile wieder nach oben fahren. Dabei verhakten sich wohl die Seile an dem tonnenschweren Presswerkzeug, so dass es mutmaßlich ins Wanken geriet und umkippte. Der Arbeiter wurde zwischen dem beförderten Teil und einem daneben stehenden Presswerkzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch waren Verantwortliche des Umweltschutzamtes Göppingen vor Ort. Sie wollen jetzt die genauen Umstände prüfen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. (AZ)