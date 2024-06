1,60-Meter-Ladendieb flüchtet nach der Tat in Ulm

Renitenter Ladendieb flüchtet: Nicht aufhalten ließ sich ein Mann nach einem Diebstahl am Mittwoch in Ulm.

Auf frischer Tat ertappt wurde am Mittwoch kurz nach 11.30 Uhr ein Dieb in einem Drogeriemarkt in der Blaubeurer Straße . Dort steckte der Mann mehrere Kosmetikartikel in eine mitgeführte Plastiktüte.

Als der Mann an der Kasse vorbei ging, bezahlte er allerdings nicht. Eine Zeugin sprach den Unbekannten auf den Diebstahl an und griff nach der Plastiktüte. Dabei schubste er die Frau um und flüchtete auf die Straße. Dort verlor sich seine Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Zeugin wurde leicht verletzt und durch zwei Kundinnen erstversorgt.

Auf die Hinzuziehung eines Rettungsdienst verzichtete die 33-Jährige. Der Flüchtige war auffallend klein. Er wurde von den Zeugen auf etwa. 1,60 Meter geschätzt und hatte laut Polizeibericht südländisches Aussehen. Die Haare waren kurz. Der Dieb trug ein weißes T-Shirt und eine helle Hose. Zum Alter liegen keine Erkenntnisse vor. (AZ)