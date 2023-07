10 Jahre Choriosity: A-cappella-Songs von Münchener Freiheit bis Metallica

Zweimal singt der Ulmer A-cappella-Pop-Chor Choriosity vor ausverkauftem Haus im Roxy. Am Ende erlebt das Publikum einen ganz besonderen Moment.

Mit zwei ausverkauften Konzerten im Roxy in Ulm hat Choriosity zehnten Geburtstag gefeiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat der A-cappella-Pop-Chor unter der Trägerschaft des CVJM Ulm ein beachtliches Repertoire angesammelt. Eine Auswahl davon präsentierten die etwa 100 jungen Sängerinnen und Sänger am Freitag und Samstag unter dem Titel "Moments". Für Chorgesang arrangierte Lieder unter anderem von Metallica, Münchener Freiheit, Imagine Dragons und Billy Eilish, ergänzt durch etwas Kirchenmusik, begeisterten die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei dieser Gelegenheit blickte Choriosity auf Höhepunkte der vergangenen zehn Jahre zurück. Dazu zählen Auftritte in New York, London und beim Deutschen Chorfest in Leipzig. Einen ganz besonderen Moment erlebte das Publikum bei der Zugabe: Auf Anweisung des Chorleiters Martin "Monty" Winter verließen die Sängerinnen und Sänger die Bühne und stimmten zusammen mit ehemaligen Chormitgliedern zwischen den Zuhörerreihen das Lied "Viva La Vida" von Coldplay an. Das Geschenk dafür: minutenlanger Applaus.