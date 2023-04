100.000 Dollar aus New York für das Albert Einstein Discovery Center in Ulm

Die "Erste Elf" der Großspender für das geplante Erlebniszentrum ist komplett – dank eines amerikanischen Wissenschaftlers mit viel Erfahrung in der Industrie.

Etwas mehr als zwei Jahre nach der ersten Großspende für das geplante Einstein Discovery Center in Ulm sind die "Ersten Elf", deren Namen einmal das Foyer des Erlebniszentrums zieren werden, vollzählig. Der US-amerikanische Mikrowellen- und Materialwissenschaftler Professor James C. M. Hwang lässt dem Trägerverein 100.000 US-Dollar zukommen.

Professor James C. M. Hwang ist Mikrowellen- und Materialwissenschaftler an der Cornell University in Ithaca im Bundesstaat New York. Foto: John Kish IV

Professor James C. M. Hwang spendet 100.000 US-Dollar

Die Entscheidung hierzu fällte der renommierte Forscher in Ulm. Bei der German Microwave Conference an der Universität Ulm lernte er die Vereinsvorsitzende Nancy Hecker-Denschlag kennen und war sofort vom Konzept des Discovery Centers überzeugt. "Nachdem Nancy das Projekt vorgestellt hatte, sagte ich ihr sofort, dass ich Teil der 'Ersten Elf' werden möchte. Besonders gefiel mir der Fokus auf Bildung – es erinnerte mich an das Franklin Institute in Philadelphia, das meine Kinder oft besucht haben", erläutert Hwang.

Der Wissenschaftler hat bereits etwa 400 wissenschaftliche Fachartikel verfasst und hält acht US-Patente. Er hat nicht nur akademische Erfahrung, sondern war auch viele Jahre in der Industrie tätig – bei IBM, Bell Labs, General Electric und anderen Unternehmen. Er war Gastprofessor in diversen Universitäten in den USA, China, Singapur, Taiwan sowie Italien. Unter anderem veröffentlichte er bereits circa 400 wissenschaftliche Fachartikel und hält acht US-Patente.

Hecker-Denschlag ist begeistert: "James kannte uns vorher gar nicht und hat nach einem lediglich 15-minütigen Vortrag von mir dennoch sofort das große Potenzial erkannt, das hat mich wirklich überrascht."

Albert Einstein Discovery Center soll in Ulm entstehen

Hwang, der unter anderem als Professor an der Fakultät für Materialwissenschaften und Technik der Cornell University in Ithaca im Bundesstaat New York tätig ist, verbindet mit Albert Einstein sowohl die Liebe zur Physik als auch eine Wertschätzung für Ulm. Die Altstadt habe es ihm besonders angetan, sagte er. Nach der raschen Spendenzusage blieben der Wissenschaftler und die Vereinsvorsitzende in Kontakt. Um künftige Spenden aus den USA zu vereinfachen, hat der Verein dort einen Ableger gegründet. Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln und einer nun kompletten Riege an namhaften Unterstützern, die insgesamt über 610.000 Euro gegeben haben, blickt der Verein erwartungsvoll in die Zukunft. (AZ)