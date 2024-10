100.000 Euro Schaden nach Brand bei Firma im Ulmer Donautal

Bei einem Brand am Sonntag in einer Firma im Ulmer Donautal ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Kurz vor 18.30 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Dieselstraße aus. Zuvor hatte die Brandmeldeanlage der Firma ausgelöst. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Rauchabzugsrohr. Das Werk musste anschließend außer Betrieb genommen werden. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schaltete sich durch eine technische Störung der Motor eines Rauchabzugs ab, was zum Brand führte. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Die Polizei hatte zunächst berichtet, dass das Feuer am Montag ausgebrochen war. Das wurde zwischenzeitlich korrigiert. Wir haben den Artikel entsprechend angepasst.