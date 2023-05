Ulm

100 Jahre Naturmuseum Ulm: Leiterin erzählt, was die Arbeit besonders macht

Plus Auf einen erfrischenden Festakt folgen zwei Ausstellungen und ein buntes Programm, bei dem Kinder viel ausprobieren können. Ein Ehrengast war schon da.

Von Dagmar Hub

Verschiedene Standorte, Namenswechsel – die Geschichte des Naturmuseums Ulm, das erst seit dem vergangenen Jahr so heißt, ist eine bewegte. Entstanden aus der Sammlung des Ulmer Naturalienhändlers Ernst Grieb in der Frauenstraße durchlief die komplizierte, inzwischen hundertjährige Geschichte des heutigen Museums Stationen in mehreren Schulen und eine Noteinlagerung zwischen 1944 und 1958. Das Jubiläum des 100. Geburtstages wurde am Wochenende im Stadthaus groß gefeiert – jetzt stehen Festwochen an.

Der erfrischende musikalische Rahmen des Festprogramms – zwischen "Ich wollt', ich wär' ein Huhn", "Es gibt keine Maikäfer mehr" und "Karl der Käfer" – zeigte, worum es bei diesem besonderen Jubiläum ging: um Natur in jeder Form. Die Biologin Cora Carmesin, die die Leitung des Museums zum Jahresbeginn 2022 übernommen hatte, schilderte beim Festakt den Sinn des Bewahrens von Altem für Gegenwart und Zukunft. So befindet sich im Naturmuseum auch ein Präparat einer lange in Deutschland als praktisch ausgestorben geltenden Blauracke. Solches Wissen und solche Exponate hälfen beispielsweise, so Cora Carmesin, die tatsächlich erfolgte aktuelle Beobachtung einer Blauracke im Leipheimer Moos in ihrem Wert einzuschätzen.

