11 Freunde live: Plaudereien über die schönste Nebensache der Welt

Plus Mit "11 Freunde live" touren Philipp Köster und Jens Kirschneck durchs Land. Sie werfen einen humorvollen Blick auf vieler Männer liebstes Hobby – den Fußball.

Für manch einen Zeitgenossen ist Fußball "die schönste Nebensache der Welt". Ist sie das wirklich? Wenn in Dortmund schon vor dem letzten Spieltag Meisterschafts-Shirts in der festen Annahme gedruckt werden, das Ziel sei eigentlich schon erreicht, der BVB dann aber wegen eines lächerlichen Tors den Titel noch verfehlt? Für den davon profitierenden FC Bayern München war er das in diesem Moment schon. Aber Fußball kann eben auch grausam sein – da müsste man gerade nur bei Borussia Dortmund und seinen Fans fragen. Über Fußball und seine vielen Haupt- und Nebenakteure ließen sich nun Philipp Köster und Jens Kirschneck bei ihrer Show "Elf Freunde live in Ulm" im Roxy aus.

Dreimal musste der Auftritt von "11 Freunde"-Chefredakteur Philipp Köster und dem Chef vom Dienst Jens Kirschneck verschoben werden, jetzt waren sie zum ersten Mal seit 2014, wie sie sich erinnerten, wieder in Ulm. Sie brachten Geschichten, Anekdoten und Filmchen mit über das, was ihnen so sehr am Herzen liegt: den Fußball mit all seinen schönen, witzigen, ärgerlichen, dramatischen und kuriosen Seiten. Dabei vergaßen sie nicht, die lokalen Belange in ihr Programm einzubeziehen. Philipp Köster, der es mächtig mit der Arminia aus Bielefeld hat, verriet: "Vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass Bielefeld und Ulm mal wieder zusammen in einer Liga spielen. Und das so schnell ..."

