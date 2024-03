14 Bands spielen beim Musikmarathon für den guten Zweck

Das Benefizfestival des Vereins "Einsatz" findet am 16. März im Roxy statt. Welche Bands heuer mit dabei sind und wohin die Spenden fließen.

Feine Livemusik hören, tanzen und damit sogar etwas Gutes tun - das ist beim Musikmarathon im Roxy möglich. Auch in diesem Jahr findet das beliebte Benefizfestival wieder statt, und zwar am Samstag, 16. März, um 19 Uhr. Mit dabei sind regionale Bands und Musiker, aber auch eine preisgekrönte Newcomerin aus der Schweiz.

Veranstaltet wird der Musikmarathon vom Ulmer Verein "Einsatz - Musik für Menschen in Not", und das schon seit fast 20 Jahren, in denen das Benefizfestival mehr als 150.000 Euro eingespielt hat, 20.000 allein im vergangenen Jahr. Während das eingespielte Geld 2023 syrischen Erdbebenopfern zugutekam, hat sich der Verein Einsatz heuer für drei Projekte und Initiativen entschieden, die er unterstützen will. Wichtig ist den Organisatoren dabei Transparenz: Sie wollen sicher gehen, dass die Spenden tatsächlich bei Bedürftigen ankommen und wählen daher nur Projekte, bei denen es einen direkten Ansprechpartner gibt, Anna Kiehl, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins kümmert.

An diese Organisationen gehen die Einnahmen des diesjährigen Musikmarathons

Dieses Jahr spielen die 14 Band beim Musikmarathon für das Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm, den Verein "Young and Queer" sowie die ghanaische Entwicklungshilfe-Organisation Madamfo, die sich in dem afrikanischen Land unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" engagiert. In den 20 Jahren seit seiner Gründung hat sich Madamfo viele Tätigkeitsfelder erschlossen. Heute ist die NGO unter anderem in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Bildung und Gesundheit aktiv. Der Ulmer Verein "Young and Queer" will mit den Spendengeldern sein Workshop-Angebot für junge Menschen ausbauen, mit dem er zum Beispiel auch an Schulen in der Region aktiv ist. Am Ulmer Behandlungszentrum für Folteropfer sollen die Spenden in die Verschönerung der Behandlungsräume fließen, informiert der Einrichtungsleiter Manfred Makowitzki. Da Geld immer knapp war, habe das lange Zeit keine Priorität gehabt, sagt er. Doch nun laufe die Renovierung und die Wirksamkeit schönerer Räume auf den Behandlungserfolg zeige sich schon jetzt. In der Ulmer Einrichtung wurden vergangenes Jahr mehr als 250 Menschen behandelt. Sie kommen aus Ländern wie der Türkei (meist verfolgte Kurden), Afghanistan, dem Iran oder der Ukraine.

Für diese drei Einrichtungen werden am 16. März 14 Bands auf der Bühne stehen. Der Musikmarathon ist nicht nur beim Publikum beliebt, auch die Künstlerinnen und Künstler kommen gern, um ohne Gage im Roxy zu spielen. Das liege auch am besonderen Konzept des Konzertabends, wie Dominik Drossart aus dem Vorstand des Einsatz-Vereins und für das Booking mitverantwortlich erklärt. Denn beim Musikmarathon betritt im 15-Minuten-Takt ein neuer Act die Bühne, der dann für etwa drei Songs Zeit hat und die im Vollgas-Modus performen kann. Durch die schnellen Wechsel müssen beziehungsweise können die Musikerinnen und Musiker kaum eigenes Equipment mitbringen.

Joya Marleen aus der Schweiz ist in Ulm mit dabei

Teilweise nehmen die Künstlerinnen und Künstler auch lange Anfahrtswege in Kauf, wie etwa Joya Marleen. Die Senkrechtstarterin aus der Schweiz wurde bei den Swiss Music Awards 2022 als "Beste Newcomerin", "Beste Künstlerin" und für den "Song des Jahres" ausgezeichnet. Mit Gitarristin Yasi Hofer, die jüngst mit Helene Fischer auf Tour war, ist auch eine bekannte Lokalmatadorin bei dem Benefizfestival vertreten. Ebenfalls aus Ulm mit dabei sind Jorgos, Rainbowhead und TOS, die sich eigens für den Musikmarathon nach 9-jähriger Bandpause wieder zusammentun.

14 Bands mal 15 Minuten macht dreieinhalb Stunden geballte Musik. Der Eintritt dafür kostet zehn Euro - für den guten Zweck darf aber gern mehr gegeben werden.

Tickets: Der Vorverkauf für den Musikmarathon hat begonnen. Karten gibt es beim Roxy im Online-Ticketshop und vor Ort.