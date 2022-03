14-Jähriger bricht über Dachluke in Weststadt-Sporthalle ein

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in der Ulmer Weststadt. Ein zweiter Einbrecher konnte flüchten.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen 14-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Jugendliche sei zuvor in die Sporthalle in der Moltkestraße in der Ulmer Weststadt eingebrochen.

Kurz vor 14.45 Uhr habe eine Zeugin gesehen, wie zwei Jugendliche eine Dachluke an der Sporthalle öffneten. Einer der beiden sei durch die Dachluke in das Gebäude gestiegen, während der andere flüchtete. Die Zeugin informierte die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten rückten mit mehreren Streifen an und durchsuchten das Gebäude. Im Innern entdeckte die Polizei den 14-Jährigen, der sich versteckt hatte.

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Einbruchs rechnen. Die Ermittlungen nach dem zweiten Jugendlichen dauern noch an. (AZ)