15-stöckiges Hochhaus soll zum neuen Stadteingang von Wiblingen werden

So könnte das Hochhaus an der Ecke Wiblinger Ring/Reutlinger Straße aussehen. Die beispielhafte Visualisierung zeigt noch nicht den Entwurf, der später realisiert wird.

Plus Das Gebäude soll Ulms größten Stadtteil prägen – doch Kritik und Sorgen in der Bürgerschaft sind groß. Nun soll zumindest etwas kleiner gebaut werden.

Von Sebastian Mayr

Nach langen Diskussionen und starkem Protest von Anwohnerinnen und Anwohnern hat sich der Ulmer Bauausschuss in einem Grundsatzbeschluss dafür ausgesprochen, dass an der Ecke Wiblinger Ring/Reutlinger Straße ein Hochhaus mit 15 Etagen errichtet wird. Die ursprünglichen Pläne hatten ein noch höheres Gebäude vorgesehen. Von einer eigentlich festgelegten Vorgabe will die Stadt abweichen.

Ulms größter Stadtteil soll eine Sozialraumkita samt Kinder- und Familienzentrum bekommen – und zwar unweit des Tannenplatzes. Das ist ein Ergebnis des vor knapp fünf Jahren begonnenen Stadtteilentwicklungskonzepts (STEK) für Wiblingen. An der Kreuzung von Wiblinger Ring und Wiblinger Allee befinden sich das Sportgelände des TV Wiblingen, Recyclinghof und Gartenabfallplatz. Einen prägnanten Stadtteileingang in den Süden Wiblingens gibt es bislang nicht. Ein Ergebnis des STEK war, das sich das ändern soll. Die Stadtverwaltung schlug Kita und Familienzentrum auf zwei Stockwerken vor. Ein Teil des Gebäudes sollte rund 20 Stockwerke in die Höhe ragen und Platz für insgesamt 85 Wohnungen bieten. Doch das stößt im Stadtteil auf Ablehnung. Rund 150 Menschen kamen zu einem Info-Abend, fast alle äußerten sich kritisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

