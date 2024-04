16-Jährige prallt mit E-Scooter gegen Laternenmast

Zwei Mädchen fahren mit dem E-Scooter in Ulm auf dem Gehweg. Eine baut einen Unfall, die andere kann noch rechtzeitig abspringen.

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter ist eine Jugendliche am Samstagabend in Ulm verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die 16-Jährige und eine 15-Jährige gegen 20 Uhr verbotswidrig mit dem Roller auf dem Gehweg an der Wielandstraße unterwegs. Die Lenkerin war wohl durch ihre Mitfahrerin abgelenkt, übersah einen Laternenmast und prallte dagegen, so die Polizei.

Die junge E-Scooter-Fahrerin muss ins Krankenhaus

Die 15-Jährige erkannte dies kurz vorher und sprang ab. Sie blieb ihren Angaben nach unverletzt. Die 16-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. (AZ)