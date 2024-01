16-Jähriger wird am Hafenbad überfallen und mit Messer bedroht

In der Ulmer Innenstadt schlagen Unbekannte einem Jugendlichen in den Bauch und rauben seine Tasche. Danach flüchten sie Richtung Münsterplatz.

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch in Ulm einen 16-Jährigen in Ulm überfallen. Seinen Angaben zufolge befand sich der Jugendliche gegen 18 Uhr im Bereich Hafenbad, Ecke Hafengasse. Plötzlich kamen zwei Unbekannte auf ihn zu und forderten ihn auf, mitzukommen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, schlug einer der Täter dem 16-Jährigen in den Bauch. Anschließend versuchte der zweite Angreifer seinem Opfer eine Umhängetasche zu entreißen. Als dies nicht gelang, zog wohl einer der Täter ein Messer und bedrohte den 16-Jährigen. Dann schnitt der Unbekannte mit dem Messer den Tragegurt der Umhängetasche durch.

Die Kriminalpolizei Ulm bittet um Zeugenhinweise

Mit der Beute flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Münsterplatz. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Bei dem Täter mit dem Messer soll es sich um einen etwa 18 Jahre alten dunkelhäutigen Mann handeln, der akzentfrei Deutsch sprach. Er war etwa 1,75 Meter groß und schwarz gekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls circa 1,75 Meter groß und etwa 17 bis 18 Jahre alt. Er trug einen Kinnbart und sah den Angaben zufolge südländisch aus. (AZ)