17-jährige Fahranfängerin in Unfall verwickelt: Verursacher flüchtet

Die 17-Jährige muss verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender Autofahrer erkennt das zu spät und fährt auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt er weiter.

Nach einem Unfall am Mittwochvormittag in Ulm ist der mutmaßliche Verursacher geflüchtet. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen und Zeuginnen.

Demnach fuhr gegen 11 Uhr eine 17-Jährige im Rahmen des begleiteten Fahrens mit einem Mazda in der Albert-Einstein-Allee. An einer Kreuzung wollte sie nach rechts in den Berliner Ring abbiegen. Dazu bremste sie das Auto ab. Der nachfolgende Fahrer reagierte zu spät. Er fuhr ihr in das Heck.

Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Ulm (Telefon: 0731/1880) ermittelt und sucht nun nach dem Unbekannten. Sie bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Der Unbekannte soll einen schwarzen Kleinwagen gefahren sein. Möglicherweise handelte es sich dabei ebenfalls um einen Mazda. Den Schaden am Auto der 17-Jährigen schätzt die Polizei auf 2500 Euro. (AZ)