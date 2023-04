Täter auf der Flucht: 17-Jähriger schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

Drei Jugendliche sind in der Nacht in Ulm von bislang Unbekannten angegriffen worden. Ein 17-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber.

Der Tatort ist noch am Mittwochmittag mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Die Sonne scheint, es ist ein eigentlich schöner Frühlingstag. Doch zahlreiche Blutflecken nahe der Unterführung an der Kleinen Blau in Ulm zeugen von der brutalen Tat in der Nacht zuvor: Drei Jugendliche wurden attackiert. Einer von ihnen wurde dabei so schwer verletzt, dass er nun in Lebensgefahr schwebt. Die Gruppe, aus der der Täter stammen soll, ist flüchtig. Es werden dringend Zeugen gesucht.

Der Angriff ereignete sich am späten Dienstagabend, 4.4.23, gegen 23 Uhr. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, waren zu dieser Uhrzeit zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger gemeinsam aus Richtung der Blaubeurer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Woher sie kamen und wohin sie wollten, dazu konnte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft keine Angaben machen. Die drei passierten auf ihrem Weg die Unterführung der B10/B28, hinter dem früheren Mercedes-Autohaus Fricker entlang der Kleinen Blau.

Angriff in Ulm: Drei Männer und eine Frau sollen Alkohol getrunken haben

Am Ende dieser Unterführung sollen nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei drei Männer und eine Frau gestanden haben. Sie sollen wohl Alkohol getrunken haben. Die Personen gelten für die Ermittler derzeit noch als "unbekannt". Ob die Jugendlichen Personen aus der Gruppe kannten, ist unklar. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft konnte zudem nicht sagen, inwiefern zwischen jenen eine Kommunikation stattfand.

"Unvermittelt", so hieß es in der Mitteilung der Ermittler, soll einer der Männer aus der Gruppe einem der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und dann mit einem Gegenstand, mutmaßlich einer Flasche, auf den Kopf geschlagen haben. Der Jugendliche erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Anschließend soll der bislang unbekannte männliche Täter dann mit dem Gegenstand auf den zweiten 17-Jährigen eingestochen haben. Der wurde dadurch am Hals verletzt. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass nun Lebensgefahr besteht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Dort wurde er notoperiert.

Polizei suchte in Ulm mit Hubschrauber: Täter sind bislang nicht ermittelt

Die vier Personen, aus deren Reihe nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft der Angriff auf die Jugendlichen erfolgte, seien im Anschluss an die Tat in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Polizei hat nach eigenen Angaben sofort die Ermittlungen nach den Flüchtigen aufgenommen. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bislang aber konnten die Personen nicht ermittelt werden. Anstehende Ermittlungsschritte wären nun, unter anderem die Mobilfunkdaten auszuwerten.

Die Kriminalpolizei Ulm bildete eine Sonderkommission mit dem Namen "Ring" und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 bei der Polizei zu melden. (AZ/krom)