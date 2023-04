18-Jähriger verursacht Unfall im Donautal: 31-Jähriger wird verletzt

Ein 18-Jähriger schätzt beim Abbiegen wohl die Lage falsch ein. Es kommt zum Unfall. Ein 31-Jähriger muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag im Ulmer Donautal hat ein 31-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Wohl schätzte ein 18-Jähriger beim Abbiegen die Geschwindigkeit des entgegenkommendes Autos falsch ein.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jährige um kurz nach 13 Uhr mit seinem Skoda in der Wiblinger Allee in Richtung Kuhberg. An der Einmündung Steinbeisstraße bog er nach links ab. Beim Abbiegen kam es zum Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. Bei der Aufnahme des Unfalls soll der 18-Jährige angegeben haben, dass er den Gegenverkehr sah. Er soll aber wohl Entfernung und Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs falsch eingeschätzt haben.

Der 31-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. (AZ)