19-Jähriger fährt Auto zu Schrott: Er war wohl zu schnell unterwegs

Ein 19-Jähriger ist am Mittwoch in Ulm von der Straße abgekommen. Drei Leichtverletzte und mindestens 8000 Euro Schaden sind die Folge.

Der junge Fahrer war gegen 17 Uhr in der Albert-Einstein-Allee unterwegs. Auf Höhe Dr.-Max-Bentele-Weg, im Bereich einer Kurve, war er wohl zu schnell und verlor die Kontrolle über seinen Ford. Das Auto prallte gegen eine Warntafel und ein Geländer auf einer Mittelinsel.

Bei dem heftigen Aufprall wurden neben dem Fahrer auch zwei weitere Mitfahrende verletzt. Darunter ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger. Einer der jungen Männer kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher und ein Mitfahrer begaben sich selbständig zu Fuß ins nahegelegene Krankenhaus.

Überhöhte Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen der Grund für den Unfall gewesen sein, erklärt die Polizei. Der schrottreife Ford musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an den Verkehrseinrichtung ist, muss die Polizei noch ermitteln. Auf den 19-Jährigen kommt eine Anzeige zu. (AZ)