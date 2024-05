Ulm

vor 49 Min.

19-Jähriger klaut Mortadella aus Lkw in Ulm

Am Morgen, gegen 6 Uhr, schlug der Dieb am Albert-Einstein-Platz in Ulm zu. Der Verdächtige war zuvor wohl schon polizeilich in Erscheinung getreten.

Essen hat am Montag ein 19-Jähriger aus einem Lkw in Ulm gestohlen. Kurz vor 6 Uhr lieferte nach Polizeiangaben ein Lkw-Fahrer Lebensmittel am Albert-Einstein-Platz aus. Mit geöffneter Ladefläche parkte der 38-Jähriger vor einer Bäckerei und bemerkte, wie ein Dieb mit einer Packung Mortadella von der Ladefläche sprang und flüchtete. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Mithilfe der Personenbeschreibung sei schnell der 19-Jährige ermittelt worden. Denn der sei nur kurz vor dem Diebstahl von der Polizei kontrolliert worden, nachdem er ohne Fahrschein mit der Straßenbahn unterwegs war und von einem Kontrolleur angezeigt wurde. (AZ)

