20 Jahre Irish Folk mit "Cara": Als wäre kein Tag vergangen

Plus Die Band Cara – eine der erfolgreichsten Vertreter des Irish Folk in Deutschland – begeistert mit ihrer 20th Anniversary Tour das Publikum im Roxy.

Die Band Cara zählt zu den erfolgreichsten Bands im Bereich Irish Folk Deutschlands und ist in wechselnden Formationen seit 20 Jahren auf den Bühnen unterwegs. 2003 von Frontfrau Gudrun Walther (Gesang, Fiddle, Akkordeon) gegründet, hat sich die Band einen exzellenten Ruf erspielt und auch zweimal den "Irish Music Award" erhalten. Eine hohe Ehre für eine in Deutschland beheimatete Band. Im 20. Jahr tritt die Band so frisch wie eh und je auf.

