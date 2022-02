200 Euro und noch mehr? Bewohnerparken in Ulm wird noch teurer als erwartet

Plus Vor einer Woche schien ein anderer Kompromiss entschieden. Nun hat der Gemeinderat mit knapper Mehrheit den künftigen Preis für Bewohnerparkausweise festgelegt.

Dass die Gebühren für das Bewohnerparken in Ulm ab August 2022 um ein Vielfaches steigen werden, war bereits klar. Doch der Anstieg wird deutlicher ausfallen als zuletzt angenommen. Mit einer Stimme Mehrheit hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwochabend festgelegt, dass dann 200 Euro statt bisher 30 Euro fällig werden. Zuletzt hatte sich eine andere Entscheidung angedeutet.