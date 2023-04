Ulm

200 neue Jobs in Ulm: Hensoldt auf der Suche nach klugen Köpfen

Beim Rüstungskonzern Hensoldt in Ulm wird auch mit VR-Brillen gearbeitet.

Plus Mehr Geld für die Bundeswehr: Davon will der Rüstungskonzern Hensoldt in Ulm profitieren. Doch das Unternehmen braucht gute Argumente für potenzielle Bewerbende.

Hensoldt stellt sich für die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik in Ulm neu auf. "In Ulm wollen wir in den nächsten Monaten über 200 Stellen besetzen", sagt Personalvorstand Lars Immisch auf Nachfrage der Redaktion. Das Personal dafür zu finden, ist allerdings nicht einfach.

Die Hensoldt-Gruppe beschäftigt weltweit etwa 6500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon 2300 am Standort Ulm. Nun sollen es bald bis zu 2500 sein. Hensoldt "arbeite daran", so Immisch, die Kapazitäten zu erweitern, "um den Bedarf der Bundeswehr und der Nato-Partner so gut und schnell wie möglich zu decken." Insgesamt verzeichne Hensoldt steigende Bewerberzahlen. Als Hochtechnologieunternehmen suche das Unternehmen Menschen mit ganz speziellen Qualifikationen: insbesondere Systemingenieure, Elektro- und Nachrichtentechniker und Informatiker.

