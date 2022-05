2023 spielt das Theater Ulm "Sister Act" auf der Wilhelmsburg

Musikalische Nonnen werden in der geplanten Musical-Aufführung des Theaters Ulm die Hauptrolle spielen. Kommenden Sommer wird "Sister Act" auf der Wilhelmsburg gezeigt.

Mit welchem Musical das Theater Ulm im Sommer 2023 Tausende Menschen auf der Wilhelmsburg in seinen Bann ziehen will, war lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis. Jetzt ist es raus: Der Musical-Hit "Sister Act" verspricht mit Ohrwürmern im Stil von Gospel, Disco und "Philly Sound" beste Unterhaltung.

In diesem Stück, basierend auf dem Kinofilm mit Whoopi Goldberg, erlebt das Publikum, wie sich die Nachtclubsängerin Deloris Van Cartier plötzlich unter Nonnen wiederfindet – als Tarnung. Denn als Deloris Zeugin eines Mordes wird, findet die wenig religiöse Künstlerin ausgerechnet Zuflucht in einem Kloster. Buße tun, beten und keusch sein – damit tut sich Deloris schwer. Doch sie schafft es, den bislang wenig erbaulichen Klosterchor auf wundersame Weise zu entfesseln: Die swingenden Schwestern werden Stars und der Papst höchstpersönlich auf sie aufmerksam – allerdings auch die Gangster, die ihr auf der Spur sind.

Nachdem "Sister Act" in Musical-Metropolen wie Hamburg, Stuttgart und Oberhausen wahre Fanströme anlockte, dürfte die Ulmer Wilhelmsburg im Sommer 2023 wohl ein neues Musical-Mekka für alle werden, die Lust haben auf "göttliche" Unterhaltung. Benjamin Künzel, am Theater Ulm bekannt als Experte für humorsprühendes Musiktheater, inszeniert "Sister Act". Es wird ein stimmungsvolles Sommer-Event: mit hochkarätigen Gästen, dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm und den Ensembles des Theaters Ulm. Die Premiere findet am Freitag, 9. Juni 2023, statt. (AZ)

