24-jähriger Mann betritt Neuen Bau in Ulm, um Polizisten anzugehen

Ein ungebetener Gast geht in Polizeirevier im Herzen Ulms auf Polizisten los. Die Beamten mussten ihm Handschellen anlegen.

Gegen 9.15 Uhr begann das Ungemach im Ulmer Polizeirevier. Ein 24-Jähriger besuchte den Neuen Bau am Münsterplatz. Dort schrie er herum und redete unzusammenhängende Dinge. "Offensichtlich befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation", beschreibt das die Polizei in einer Mitteilung. Er ließ sich nicht beruhigen und weigerte sich demnach die Polizeidienststelle zu verlassen. Er ging auf die Polizisten los und trat nach ihnen. Die mussten ihm Handschellen anlegen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer. Die Folge: die Einweisung in psychiatrisches Krankenhaus. (AZ)