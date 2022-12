24-Jähriger randaliert im Blautalcenter: Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Die Polizei muss ins Blautalcenter in Ulm ausrücken. Ein Mann randalierte und kam dann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Ein 24-Jähriger hat am Mittwochabend im Blautalcenter in Ulm randaliert. Das berichtet die Polizei. Der Mann kam demnach in Polizeigewahrsam.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen den Mann in dem Einkaufszentrum in der Blaubeurer Straße. Er habe im Foyer randaliert und die Dekoration beschädigt. Ein Zeuge soll den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten haben. Ihn soll der Randalierer bedroht haben.

Der 24-Jährige habe sich nicht beruhigen lassen. Die Polizisten legten ihm Handschließen an und nahmen ihn auf ein Polizeirevier mit. Der 24-Jährige befand sich nach Polizeiangaben offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus. (AZ)