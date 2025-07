25-Jähriger bei den Sedelhöfen mit Pfefferspray attackiert

Einem 25-Jährigen ist am Dienstagnachmittag am Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen in Ulm mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Vorausgegangen war laut Polizei gegen 16 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Personengruppe. Ein 23-Jähriger konnte im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Er soll ein Tierabwehrspray bei sich gehabt haben. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Wer Hinweise zur Auseinandersetzung geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. Eine Person wird als dunkelhäutig beschrieben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug dieser einen grünen Pulli und eine schwarze Cap. (AZ)