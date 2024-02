25 Jahre lokale Agenda Ulm: Das ist zum Jubiläum geplant

Um das Jubiläum gebührend zu feiern und die Vielfalt der Themen zu zeigen, gibt es eine ganze Reihe Jubiläums-Aktionen und Veranstaltungen

Aktionen wie der Aktionstag Ohne Auto-mobil, der Green Parking Day, die Ideenwerkstatt zur Energiewende oder die Fairtrade- Initiative wurden in 25 Jahren von der Agenda ins Leben gerufen und über Jahrzehnte gemeinsam mit Kooperationspartnern umgesetzt. Das ist zum Jubiläum geplant:

Dienstag, 5. März, 18 - 20 Uhr im Einsteinhaus am Kornhausplatz 5 und online: Agri-PV - eine zukunftsträchtige Lösung für Doppelernte auf landwirtschaftlicher Fläche? Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Expertinnen und politischen Vertretenden. Veranstalter: PV-Netzwerk Donau-Iller, lokale agenda ulm, Regionale Energieagentur Ulm, BUND Donau-Iller. Teilnahme kostenlos. Anmeldung für die Online-Teilnahme über vh-ulm.de.

Sonntag, 28. April, Stadthaus Ulm: It's all about us! Future Fashion Mitmachtag. Ob Second Hand, fair oder ökologisch produziert, wir wollen die Vielfalt nachhaltiger Mode zeigen. Dabei geht es um uns alle: die Menschen, die die Kleidung, produzieren, diejenigen, die sie verkaufen oder verschenken und die sie schließlich tragen! Es gibt Mitmachangebote, Kleidertausch, eine Modenschau und vieles mehr.

Mittwoch, 12. Juni, bis September im Erlebnisraum m25 am Münsterplatz 25. Ausstellung "25 Jahre lokale agenda ulm". Rückblick und Ausblick auf die künftigen Herausforderungen. Mit einem Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und vielem mehr.

Exkursionsprogramm "unterwegs in ulm". Einmal pro Monat geht es mit der lokalen Agenda raus zu nachhaltigen Betrieben, Projekten und Orten in der Region. Für 2024 planen wir eine kleine Exkursionsreihe zu landwirtschaftlichen und Gärtnerei-Betrieben in und um Ulm. Wir erfahren mehr über die Produkte, die Erzeugungsweise, die Vertriebswege und kommen ins Gespräch mit den Menschen, die hier unsere Lebensmittel erzeugen. Details und weitere Veranstaltungen unter www.ulm-agenda21.de. (AZ)