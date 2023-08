2500 Sorten auf 1500 Quadratmeter: Wein Bastion feiert 40-jähriges Bestehen

Vor 40 Jahren öffnete die Wein-Bastion in der Ulmer Schillerstraße erstmals ihr Tor für das Publikum. Was als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute eine Branchengröße.

1983 legte Herbert Kretschmer mit der Gründung der Wein-Bastion in den Gewölben der Oberen Donaubastion den Grundstein für die größte Weinhandlung in Ulm. Seine Ambition: neben dem Verkauf die Kunden in allen Fragen rund um den Rebensaft und anderen geistigen Getränken umfassend zu beraten. Diesem Anspruch, die vielfältige Welt der Weine den Menschen nahezubringen, hat sich auch das heutige Team der Wein-Bastion verschrieben.

Die Obere Donaubastion – Ulmer Hort der Weinkultur

Die Wein-Bastion Ulm gehört zu den ersten Betrieben, die die Räumlichkeiten der Oberen Donaubastion gewerblich nutzen konnten. Die Lage hinter den dicken Mauern bieten optimale Lagerbedingungen. Über die Jahre hat sich die Wein-Bastion räumlich aber auch sortimentstechnisch immer wieder vergrößert. Mittlerweile liegen auf 1200 Quadratmetern in den Gängen und Gewölben des historischen Ulmer Festungsbaus über 2500 verschiedene Weine sowie eine vielfältige Palette an Whiskys und anderen Spirituosen. Neben dem Ladengeschäft bedient ein Online-Shop die über die Jahre gewachsene Nachfrage. Die Versandabteilung ist seit 2020 in einem Außenlager in Neu-Ulm angesiedelt und versorgt Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet. Neben dem Direktkundengeschäft beliefert die Wein-Bastion auch die Gastronomie und Wiederverkäufer.

Blick in die Ulmer Wein-Bastion. Foto: Wein Bastion

Das Gebäude selbst ist Teil der ehemaligen Bundesfestung Ulm, einer Wehranlage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde vom Deutschen Bund als Reaktion auf die Napoleonischen Kriege konzipiert und in der Zeit zwischen 1842 und 1859 erbaut. Die gesamte Festung war als Stützpunkt für bis zu 20.000 Soldaten, in einer weiteren Ausbaustufe sogar für bis zu 100.000 Soldaten, gedacht. Da während der Bauzeit die Reichweite von Artilleriegeschossen aber enorm erhöht und die Zielgenauigkeit gesteigert werden konnte, war die Ulmer Bundesfestung zum Zeitpunkt Ihrer Fertigstellung bereits veraltet. Der Grund: die der Hauptfestungsanlage vorgelagerten Forts konnten nun schlichtweg „überschossen“ werden.

"Tag der offenen Tür" in Ulm: Wein Bastion feiert am 16. September

Die Feierlichkeiten zum Unternehmensjubiläum beginnen am 16. September mit einem „Tag der Offenen Tür“. Von 9 bis 18 Uhr haben sowohl passionierte Weinliebhaber als auch -einsteiger aus Ulm und Umgebung die Gelegenheit, sämtliche Gewölbe der Wein-Bastion in Augenschein zu nehmen und an Sekt- und Weinverkostungen teilzunehmen. (AZ)