Ulm

06:09 Uhr

"Brotreform": 26-Jähriger eröffnet in Ulm eine bislang einzigartige Bäckerei

Sven Janksy gründet in Ulm eine Bäckerei der anderen Art: Brotreform. Seine Produkte sollen alle bio und vegan sein.

Plus Anders als gewohnt geht es beim neuen Bäcker "Brotreform" in Ulm zu. Warum der Bäckermeister und Betriebswirt Sven Jansky seine Backstube nicht vor 9 Uhr öffnet.

Von Oliver Helmstädter

Bäckereien gibt es wie Sand am Meer rund um Ulm. Nicht genug, findet der 26-jährige Sven Jansky. Er ist überzeugt, dass das Thema Brot einer Reform bedarf. Brotreform heißt deshalb auch konsequenterweise seine nagelneue Bäckerei, die er noch in diesem Februar eröffnen wird. Sein Konzept: Weniger Auswahl, dafür mehr Qualität. Keine Kuchenlandschaften, kein Kaffeevollautomat keine zehn verschiedenen Seelen. Kein Backen im Akkord, sondern in Konzentration. Bio und vegan sollen die Produkte sein.

