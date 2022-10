27-jährige Passantin verfolgt Ladendieb in der Ulmer Fußgängerzone

Dank des beherzten Eingreifens von Passanten ist ein Ladendieb in Ulm nicht weit mit seiner Beute gekommen. Vor allem eine 27-Jährige tat sich dabei hervor.

Drei Passanten haben am Freitagmittag in Ulm einen mutmaßlichen Ladendieb verfolgt und beherzt eingegriffen. Gegen 12.45 Uhr fiel einer 27-Jährigen ein Mann auf, der aus einem Bekleidungsgeschäft in der Hirschstraße kam. Er hatte mehrere Kleidungsstücke unter dem Arm, an denen noch Etiketten hingen. Kurz darauf eilte eine Mitarbeiterin aus dem Geschäft und rief, man solle den Mann aufhalten, er habe gestohlen. Der 23-jährige Polizeibekannte ergriff daraufhin die Flucht durch die Fußgängerzone. Die aufmerksame 27-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf.

In der Kohlgasse in Ulm wird der Täter der Polizei übergeben

Gleichzeitig wählte sie den Notruf und teilte der Polizei den Sachverhalt und ihren Standort mit. In der Ulmer Gasse kamen zwei weitere Passanten hinzu und versuchten, den Flüchtenden aufzuhalten. Dieser warf das Diebesgut zu Boden und flüchtet ohne dieses weiter. Die Frau gab jedoch nicht auf und verfolgte den Dieb weiter. Schließlich konnte sie ihn in der Kohlgasse stellen. Zwei 44 und 40 Jahre alte Männer eilten ihr hier zu Hilfe. Sie fixierten den Mann, da dieser weiterhin versuchte, zu flüchten.

Durch das mutige und überlegte Verhalten der 27-Jährigen und das couragierte Eingreifen der beiden Männer konnte der Dieb in der Kohlgasse dann der Polizei übergeben werden. Dieser muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AZ)