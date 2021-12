27 Personen in einer Wohnung: Polizei beendet illegale Party in Ulm

27 Personen hielten sich in einer Wohnung in Ulm auf. Die Polizei löste die Feier auf. Nur wenige der Partygäste seien einsichtig gewesen, heißt es.

Die Polizei hat am späten Mittwochabend eine illegale Party in einer Wohnung in Ulm aufgelöst. Nach Behördenangaben sollen sich 27 Personen dort aufgehalten haben. Gegen alle Anwesenden seien nun Anzeigen gefertigt worden, heißt es.

Gegen 23 Uhr habe ein Zeuge die Party in der Wohnung in der Gerbergasse gemeldet. Polizeistreifen rückten an und überprüften die Wohnung. Dort stellten sie nach eigenen Angaben insgesamt 27 Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren fest, die gegen die geltende Corona-Verordnung verstoßen haben sollen.

Einsichtig über ihr Fehlverhalten seien nur Wenige gewesen. Die Polizei beendete die Party und verwies alle Anwesenden der Wohnung.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell für Treffen in Ulm

Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung dürfen sich privat in Innenräumen maximal zehn Personen treffen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Das gilt sowohl in Ulm als auch im Landkreis Neu-Ulm. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Nehmen an einem Treffen Personen teil, die nicht geimpft oder genesen sind, gelten für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen strengere Kontaktbeschränkungen: Es darf sich dann nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen, auch unter freiem Himmel. Inwiefern die Anwesenden auf der Party in der Ulmer Gerbergasse geimpft oder genesen waren, dazu machte die Polizei in ihrer Mitteilung keine Angaben. (AZ)