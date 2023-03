Ulm

29-Jähriger pöbelt herum und pinkelt in Polizeigewahrsam gegen die Wand

Der 29-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Der Mann schreit und springt am Ulmer Münsterplatz zunächst Passanten an. Dann kommt er in Polizeigewahrsam.

Für einen 29-Jährigen ist der Montag in polizeilicher Gewahrsam geendet. Er soll nach Angaben der Ermittler mehrere Passanten zur Mittagszeit am Münsterplatz angepöbelt haben. Laut habe er herumgeschrieben und Personen angesprungen, heißt es. Eine eintreffende Polizeistreife habe dem Mann einen Platzverweis erteilt, dem er aber nicht nachgekommen sei. Die Polizisten brachten ihn daher auf ein Polizeirevier. Offensichtlich sei der Mann betrunken gewesen. Eine Richterin habe Gewahrsam angeordnet, und der 29-Jährige kam in eine entsprechende "Gewahrsamseinrichtung" der Polizei. Dort soll er noch gegen eine Wand gepinkelt haben. Für die Kosten der Reinigung müsse er nun aufkommen, heißt es. (AZ)

