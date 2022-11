29-Jähriger schlägt zwei Reisenden mit Glasflasche auf den Kopf

Zwei 30 und 35 Jahre alte Männer wurden zuvor wohl grundlos von dem Mann angegriffen. Einer von ihnen erlitt mehreren Platzwunden am Kopf.

Ein 29-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen am Ulmer Hauptbahnhof zwei 30 und 35 Jahre alte Männer mit einer Glasflasche angegriffen haben. Einer von ihnen trug mehrere Platzwunden davon.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilt, wurden die beiden verletzten Männer nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen am Bahnhofvorplatz zuvor grundlos durch den tunesischen Staatsangehörigen beschimpft, geschubst und durch Faustschläge im Gesicht getroffen. Offenbar versuchten diese Männer daraufhin den mit über 1,7 Promille alkoholisierten Täter zu beruhigen, was diesen offensichtlich nicht beeindruckte.

Der 29-Jährige soll im Anschluss den 35-Jährigen mittels einer Glasflasche mehrmals auf den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser mehrere Platzwunden davontrug. Bahnsicherheitsmitarbeiter verständigten die Kräfte der Bundespolizei, die den Täter festnahmen.

Der Grund für diesen Angriff soll wohl das Handy des Beschuldigten gewesen sein. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass der 30- und 35-Jährige das Handy gestohlen haben solle. Dieser Verdacht konnte nach Ermittlerangaben nicht bekräftigt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. (AZ)