30-Jähriger attackiert Jugendliche in der Ulmer Keltergasse

Ein 30-Jähriger attackiert in Ulm zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, auch mehrere Passanten mischen sich ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen.

In der Keltergasse in Ulm kam es am Donnerstag gegen 21.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Laut Polizei fühlte sich der Mann scheinbar von den beiden Jugendlichen provoziert und attackierte diese daraufhin. I

m weiteren Verlauf sollen sich mehrere derzeit unbekannte Personen an der Auseinandersetzung beteiligt haben, ein Teil der Gruppe flüchtete jedoch beim Eintreffen der Polizei. Derzeit versucht die Polizei Ulm herauszufinden, wer in welcher Form an der Schlägerei beteiligt war, und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0731/188-1111 zu melden. (AZ)