30-Jähriger muss nach Fahrradunfall in Ulm ins Krankenhaus

Der Mann will auf einem Radweg einen anderen Radfahrer überholen und übersieht einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kommt zum Unfall.

Leichte Verletzungen hat am Montagmorgen ein 30 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall auf dem Radweg neben der Stuttgarter Straße erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 6 Uhr in stadtauswärtige Richtung. Dabei überholte er einen anderen Radfahrer und übersah einen entgegenkommenden weiteren Radfahrer. Die beiden Radfahrer berührten sich und stürzten zu Boden. Der 30-Jährige verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. An den beiden Rädern entstand laut Polizei geringer Sachschaden. (AZ)