Ulm

300 neue Fahrradstellplätze am Ulmer Hauptbahnhof

Plus Seit Beginn der Umbauarbeiten gibt es keine Abstellanlagen mehr, im Herbst soll das geändert werden. Doch Ulm plant zunächst mit einer Übergangslösung.

Von Sebastian Mayr

Seit die Arbeiten auf dem Ulmer Bahnhofsvorplatz begonnen haben, gibt es dort keine Fahrradstellplätze mehr. Daran hat sich auch nichts geändert, seit die Fläche neu gestaltet ist. Mittelfristig ist ein sogenannter Fahrradhain vorgesehen: Die Bäume sollen das Areal attraktiver machen und gleichzeitig die Abstellanlagen beschatten. Doch an der geplanten Stelle müssen zunächst Baucontainer errichtet werden. Radparkplätze entstehen dennoch – als Übergangslösung bei der Hauptpost.

300 neue Fahrrad-Stellplätze vor dem Hauptbahnhof im ersten Schritt

740.000 Euro will die Stadt für insgesamt 294 überdachte Fahrradabstellplätze sowie neun Bügel zum Anschließen von Lastenfahrrädern ausgeben. Eine Reihe von Pollern soll sie von der Zufahrt abgrenzen, die zu den Autostellplätzen führt. Diese befinden sich auf dem Gelände der Bahn und bleiben erhalten. Die Zufahrt soll mit sechs Metern breit genug für Zwei- und Vierräder sein. Die bestehenden Straßenlaternen gewährleisten, dass es immer ausreichend hell ist. An den Überdachungen sind zusätzliche Leuchten vorgesehen. Südlich der Abstellanlagen, also näher an der Einfahrt, werden sieben Taxiwarteplätze eingerichtet. Weitere sind nördlich des Fahrradparkplatzes denkbar.

