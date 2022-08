34-Jährige verwechselt Gas und Bremse: 7000 Euro nach Unfall in Ulm

Eine Frau fuhr auf einem Parkplatz nahe des Ehinger Tors in ein anderes Auto. Ihren Verstoß habe sie zugegeben.

Eine 34-Jährige hat am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr einen Unfall in der Ehinger Straße in Ulm verursacht. Nach Angaben der Polizei verwechselte sie wohl das Gas- und das Bremspedal.

Die Frau fuhr mit ihrem Opel in einen geparkten Hyundai hinein, den es gut einen halben Meter verschob. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 7000 Euro. Die Beamten belehrten die Verursacherin, heißt es im Polizeibericht. Die 34-Jährige habe den Verstoß zugegeben. Sie muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)