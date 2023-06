34-Jähriger fällt beim Wildpinkeln ins Schaufenster und verletzt sich

Am Ulmer Münsterplatz hat sich ein 34-Jähriger beim Wildpinkeln Verletzungen zugezogen. Er verlor das Gleichgewicht und flog in ein Schaufenster.

Ein 34-Jähriger hat sich in der Nacht zum Dienstag beim Wildpinkeln in der Nähe des Ulmer Münsterplatzes Verletzungen zugezogen. Er verlor das Gleichgewicht stieß gegen eine Schaufensterscheibe.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen ein 1.20 Uhr dem Münsterplatz unterwegs. Er soll seine Notdurft verrichtet und sich dabei gegen eine Schaufensterscheibe gelehnt haben. Die Scheibe ging zu Bruch und der Mann lief weiter. Das Klirren aber hatten nicht nur Zeugen wahrgenommen, sondern auch die Polizei auf der nahegelegenen Dienststelle.

Eine Streife ging vor Ort und konnte nach Zeugenhinweisen einen blutverschmierten Mann in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Mann gab bei der Polizei an, beim Pinkeln an das Geschäftsgebäude das Gleichgewicht verloren zu haben. Deshalb fiel er in die Scheibe. Die wurde beschädigt und der Mann zog sich die Schnittverletzungen zu.

Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)