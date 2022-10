34-Jähriger wird am Ulmer Bahnhofsplatz angegriffen und ausgeraubt

Zwei Unbekannte schlagen und berauben in Ulm einen Passanten. Auf der Flucht attackiert einer der Täter einen weiteren Mann.

Zwei Unbekannte haben am Montag in Ulm einen 34-Jährigen attackiert. Gegen 22 Uhr befand sich der Mann am Bahnhofsplatz. Dort wurde er unerwartet von zwei Angreifern zu Boden gebracht und geschlagen. Einer der Unbekannten nahm das Smartphone des 34-Jährigen an sich. Als die Täter zwei Zeuginnen erblickten, flüchteten sie.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt jetzt

Eine Zeugin verfolgte einen der Täter. Auf seiner Flucht schlug dieser noch einen 47-Jährigen mit einer Flasche und raubte dessen Rucksack. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)