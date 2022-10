Ulm

34 neue Ladepunkte: Ulm geht "großen Schritt" in Richtung E-Mobilität

Im Bild: Matthias Hierl, Projektverantwortlicher beim Zentralen Gebäudemanagement, Baubürgermeister Tim von Winning und Milica Jeremic, Leiterin des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Ulm (von links), bei der Eröffnung des Ladeparks in Ulm an der Pionierkaserne.

Plus An der Pionierkaserne am Maritim-Hotel stehen jetzt 34 neue und öffentliche Ladepunkte für Elektroautos. Dass die hier stehen, hat viel mit Glück zu tun.

Von Oliver Helmstädter

Weil die Luft in den vergangenen Jahren in Ulm so sehr mit Stickstoff belastet war, gab es Fördergelder: 1,4 Millionen Euro, um die Ladeinfrastruktur zu verbessern, weil die Verbrenner die Luft verpesten. Eigentlich, so Baubürgermeister Tim von Winning, wäre die Stadt Ulm inzwischen gar nicht mehr förderberechtigt, denn die Luft in Ulm ist besser geworden.

