Ulm

vor 45 Min.

Diese Pfarrerin hat ein offenes Ohr für 360 Häftlinge in zwei Gefängnissen

Annette Roser-Koepff ist Pfarrerin in der Justizvollzugsanstalt in Ulm. Diese hat zwei Zweigstellen: die Hauptanstalt in der Talfinger Straße und die Außenstelle im Ulmer Frauengraben.

Lokal Fast ein Jahrzehnt ist Annette Roser-Koepff Pfarrerin in der Ulmer Justizvollzugsanstalt. In all den Jahren versucht sie den Straftätern unvoreingenommen zu begegnen.

Von Oliver Helmstädter

Eine Personen-Notsignal-Anlage (PNA) hat die Theologin in der Haftanstalt am Frauengraben immer dabei: "Wenn ich den Knopf drücke, sind gleich 30 Beamte da." Doch gebraucht hat die 65-Jährige das Notfallsystem in neun Jahren als Gefängnispfarrerin nie. Im September geht die Biberacherin in den Ruhestand, irgendwie fehlen werde ihr die Aufgabe des "Sonderpfarramts" in den beiden Ulmer Gefängnissen aber schon.

