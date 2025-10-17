4. Ulmer Lyriknacht versammelt drei ganz unterschiedliche poetische Stimmen

Der Ulmer Lyriksommer steuert auf seinen Höhepunkt zu. Am Freitag, 24. Oktober, findet die 4. Ulmer Lyriknacht im Ulmer Einsteinhaus statt. Mit dabei sind Daniela Danz, Mirko Bonné und Levin Westermann, drei ganz unterschiedliche lyrische Stimmen. Sie lesen aus ihren Werken. Dabei spiegeln und vertiefen sich lyrische Arbeitsweisen und verlebendigen die Kraft der poetischen Sprache, schreibt der veranstaltende Verein „Dichter dran“.

Daniela Danz, geboren 1976, studierte Kunstgeschichte und Germanistik in Tübingen, Prag, Berlin, Leipzig und Halle, wo sie auch promovierte. Sie leitet den Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ und ist Vizepräsidentin der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Ihre Gedichte wurden vielfach übersetzt und mit Preisen bedacht, zuletzt 2023 mit dem Thüringer Literaturpreis und 2022 mit dem Deutschen Sprachpreis und dem Lyrikpreis Orphil.

Mirko Bonné, Jahrgang 1965, stammt ursprünglich aus Bayern, lebt heute in Hamburg und der Provence. Er ist Dichter, Erzähler, Essayist und übersetzte unter anderem Werke von John Keats, Victor Hugo, Mary MacLane, Oscar Wilde und William Butler Yeats. Im Juni 2025 erschien sein neuer Gedichtband „Wege durch die Spiegel“. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, etwa den Prix Relay (2008), Marie Luise Kaschnitz-Preis (2010), Rainer Malkowski-Preis (2014).

Levin Westermann ist 1980 in Meerbusch geboren, studierte an der Hochschule der Künste Bern und lebt als freier Schriftsteller in Biel. 2012 erschien sein Debütband „unbekannt verzogen“, der 2014 mit dem Orphil-Debütpreis der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet wurde. Für seinen Band „bezüglich der schatten“ erhielt er 2020 den Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg. Die Jury lobte seine Lyrik, die von suggestiven Bildern, vom Rhythmus der Sprache und von der Arbeit am Klang lebt.

Moderiert wird die 4. Ulmer Lyriknacht von Christine Langer und Udo Eberl. Dazu gibt es musikalische Umrahmung mit Dieter Kraus (Saxofon) und Bernhard Sinz (Flügel). (AZ)