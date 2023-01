Ulm

40 Jahre Fotoagentur Laif: Sie halten fest, was die Welt bewegt

Protestbewegungen waren in den Anfangsjahren ein Hauptaugenmerk der Agentur Laif. Gründer Manfred Linke war unter anderem in Wackersdorf mit dabei.

Plus Die Fotoagentur Laif dokumentiert, was in der Welt passiert. Das Stadthaus zeigt einen eindrucksvollen Querschnitt aus vier Jahrzehnten.

Von Stefan Kümmritz

40 Positionen dokumentarischer Fotografie sind seit Sonntag im Ulmer Stadthaus zu sehen. Die Ausstellung zum 40-jährigen Bestehen der Kölner Agentur Laif beleuchtet eindrucksvoll die Arbeit der Fotojournalistinnen und -journalisten, die in vier Jahrzehnten weltweit bedeutende Ereignisse festgehalten haben. Peter Bialobrzeski, dessen Ausstellung "Urbane Räume" kürzlich endete, war hier als Kurator tätig. Gedruckt wurden die meisten Fotos auf einfachem Zeitungspapier. Das ist einerseits nachhaltig, andererseits kann die Ausstellung leicht transportiert werden und es schlägt den Bogen zum eigentlichen Zweck der Bilder, die vielfach als Pressefotos in Zeitungen und Zeitschriften erschienen waren. Die Ausstellung deckt den Zeitraum von den Atomprotesten in Brokdorf bis zur Flutkatastrophe im Ahrtal ab.

