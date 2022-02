42-Jähriger aus Ulm vermisst: Polizei hofft mit Foto auf Hinweise

Seit Montag sucht die Polizei einen Vermissten aus Ulm. Mit einem Foto hoffen die Ermittler nun auf Hinweise. Wer kann helfen?

Ein 42-jähriger Mann aus Ulm gilt aktuell als vermisst. Seit Montag sucht die Polizei nach dem Mann. Sein Name ist Holger Grafl.

Wie die Ermittlungen der Polizei ergeben hätten, wurde Grafl letztmals am Sonntag gegen 19 Uhr im Maienweg in Ulm-Söflingen gesehen. Der 42-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs gewesen. Seither gebe es aber keine Spur von dem Mann, so die Polizei.

Dieser 42-Jähriger aus Ulm wird seit Montag vermisst. Wer kann helfen? Foto: Polizei Ulm

Nachdem er am Montag immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, hätten Angehörige ihn gegen 22 Uhr als vermisst gemeldet. Sie und die Polizei sorgen sich jetzt um seine Gesundheit und befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Sie bitten daher nun um Mithilfe bei der Suche.

42-Jähriger aus Ulm vermisst: So wird der Mann beschrieben

Der 42-jährige Holger Grafl ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur sowie kurze dunkelbraune Haare. Er hat blaue Augen. Er ist mit einem schwarzen Anorak, einer beigen Hose, schwarzen Trekkingschuhen und einer anthrazitfarbenen Wollmütze bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat Holger Grafl seit Sonntagabend gesehen?

seit Sonntagabend gesehen? Wer weiß, wo sich der Mann aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen. (AZ)