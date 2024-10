42-Jähriger kollabiert bei Polizeieinsatz in Ulm und stirbt im Krankenhaus

Ein 42-Jähriger ist am späten Sonntagabend, gegen 22.10 Uhr, nach einem Polizeieinsatz in Ulm gestorben. Der Mann soll zuvor randaliert haben. Als Beamte des Polizeipräsidiums Ulm ihn fixierten, sei er kollabiert, teilten das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb er später im Krankenhaus. Inwiefern ein strafbares Vergehen stattfand, ist aber weiterhin unklar.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sei die Polizei durch die Mutter des 42-jährigen gerufen worden, weil dieser in der gemeinsamen Wohnung randaliert habe. Bei Eintreffen der Polizei sei der Mann aufgrund seines „renitenten Verhaltens“ durch Kräfte der Polizei fixiert worden. Während dieser Einsatzmaßnahmen sei der 42-Jähriger kollabiert und starb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und Hinzuziehung eines Rettungswagens später im Universitätsklinikum Ulm.

Tod nach Polizeieinsatz: LKA und Staatsanwaltschaft Ulm wollen Umstände klären

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft hat das LKA Baden-Württemberg die Sachbearbeitung zur Aufklärung der genauen Umstände, unter denen der Verstorbene zu Tode gekommen ist, übernommen. Zur Feststellung der Todesursache wurde eine Obduktion des Mannes veranlasst. Ob die zwischenzeitlich schon erfolgt ist, konnte die Erste Staatsanwältin Ayfer Kaplan-Pirl auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstag nicht sagen.

Am Montag hatte sie mitgeteilt, dass es sich bislang um ein sogenanntes „Todesermittlungsverfahren“ handelt. Es gebe demnach bislang keinen Beschuldigten, weil noch unklar ist, ob es zwischen dem Handeln einer Person und dem Tod einen Zusammenhang gibt. Nähere Informationen zum Vorfall wollen die Ermittler weiterhin nicht preisgeben. Auch nicht den Ort beziehungsweise Stadtteil, wo sich der Polizeieinsatz abspielte. Es stünden noch Umfeldermittlungen aus, hatte es am Montag geheißen. Doch auch am Dienstag waren keine neuen Erkenntnisse vonseiten der Staatsanwältin zu erfahren.